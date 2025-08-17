Израильдің Газадағы шабуылы: 62 мыңға жуық адам құрбан болды

Израильдің Газадағы шабуылдарынан қаза тапқандар саны 61 897 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
16 тамызда Газадағы ауруханаларға 70 адамның мәйіті мен 385 жаралы жеткізілді
2023 жылғы 7 қазаннан бері Израильдің Газадағы шабуылдарынан қаза тапқандар саны соңғы тәулікте тағы 70 адамға артып, 61 897-ге жетті.
Газадағы Палестина Денсаулық сақтау министрлігінің жазбаша мәлімдемесінде Израильдің жалғасып жатқан шабуылдары салдарынан қаза тапқандар мен жараланғандардың соңғы деректері ұсынылды.
16 тамыз күні Газадағы ауруханаларға 70 адамның мәйіті мен 385 жаралы жеткізілген. Осылайша, 7 қазаннан бастап Израиль шабуылдарынан қаза тапқандардың жалпы саны 61 897 адамды, ал жараланғандар саны 155 660 адамды құрады.
Израиль армиясы 19 қаңтарда Газада жасалған бітімді бұзып, 18 наурыздан бері бірқатар шабуылдар ұйымдастырды. Бар деректерге сәйкес, бұл шабуылдардан 10 362 палестиндік қаза тауып, 43 619 адам жарақат алған. Әлі де көптеген адамның денесі қиранды астында қалып отыр.
Көмек тарату пункттеріне жасалған шабуылдар
Израиль мен АҚШ-тың басшылығымен құрылған "Газадағы гуманитарлық көмек қоры" аясында ашылған көмекті тарату пункттерінде палестиналықтарға қарсы жүйелі шабуылдар жалғасуда. Соңғы тәулікте мұндай нысаналарға жасалған шабуылдардан 26 палестиндік қаза тауып, 175 адам жарақат алды.
27 мамырдан бері көмекті тарату пункттеріндегі қаза тапқандардың саны 1924 адамға, жараланғандардың саны 14 288 адамға жетті.
Аштықтан көз жұмғандар
Израиль шекара өткелдерін жауып, гуманитарлық көмектің енуіне шектеу қойғаннан кейін Газада аштық дендеп кетті. Соңғы 24 сағат ішінде аштықтан тағы 11 адам, соның ішінде 1 бала қаза тапты.
Аштық пен тамақтанбаудың салдарынан көз жұмғандардың жалпы саны 251 адамға жетті, олардың ішінде 108 бала бар.