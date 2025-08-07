Израиль шабуылдарынан Газа секторында 19 мыңнан астам оқушы мен мұғалім қаза тапты

Палестина Білім және жоғары білім министрлігі 2023 жылғы 7 қазан мен 2025 жылғы 5 тамыз аралығында Израильдің Газа секторы мен Жаңа Иерусалимнің батыс жағалауындағы оккупацияланған аумақтарға жасаған шабуылдары нәтижесінде білім саласындағы 18 687 оқушы мен қызметкердің қаза болғанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Есеп бойынша, ең көп құрбан болғандар – Газадағы мектеп оқушылары, олардың саны 16 мыңнан асады, ал батыс жағалауда 108 адам қайтыс болған. Сонымен қатар жараланғандардың саны 25 мыңнан астам, оның ішінде Газада 2240 оқушы бар. Батыс жағалауда 370 оқушы ұсталғаны да айтылады.
Студенттер арасында 1240 қайтыс болса, 2732 адам жараланған. Мұғалімдерден 730 адам қайтыс болып, олардың басым бөлігі Газада (725 адам). 3 мыңнан астам педагог жараланған.
Израиль күштері 150-ден астам мемлекеттік мектепті толық жойып, тағы 118 мектепке зақым келтірген. Сонымен қатар БҰҰ-ның Палестина босқындарына көмек агенттігіне қарасты 93 мектеп те зардап шеккен. Газада 60-тан астам университет ғимараты толығымен қиратылып, батыс жағалауда 8 университетке зақым келген. Жаңа Иерусалимнің батыс жағалауында 152 мектептің 25-інде оқу тоқтатылған.