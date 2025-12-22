Израиль Газа секторының солтүстігіне жаңа әуе шабуылдарын бастады

Израиль Газа секторының солтүстігінде жаңа әуе шабуылдарын бастағаны туралы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Report сайтына сілтеме жасай отырып.
Израиль тарапының мәліметінше, шабуылдар бірнеше жағдайда "Сары сызық" деп аталатын шекарадан өтіп, тікелей қауіп төндіретін Газа дивизиясының Иерусалим және Солтүстік бригадаларының позицияларына жақындаған содырларға бағытталған.
Израиль қорғаныс күштері бұл оқиғалардың анклавтың солтүстік бөлігіндегі атысты тоқтату сызығының маңында үш бөлек инфильтрация әрекеті кезінде болғанын нақтылады.
Сонымен қатар, ХАМАС-қа қарасты Палестина медиа желісі "Құдс" Газа қаласының Туфа ауданына Израильдің шабуылында төрт адамның қаза тапқаны туралы хабарлады.