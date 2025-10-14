Іздеу жарияланды: Абай облысында 13 жастағы оқушы жоғалып кетті

Абай облысында 13 жастағы оқушы қыз жоғалып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Абай облысы Полиция департаменті хабар-ошарсыз кеткен 13 жасар қызға іздеу жариялады.
26.06.2012 жылы туған, кәмелетке толмаған САРЖАН АРУЖАН АНУАРҚЫЗЫН іздейміз. Ол 13 қазанда Бородулиха ауылы, Достық көшесі, 9-үй мекенжайындағы үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, осы уақытқа дейін оның қайда екені белгісіз, - деп жазылған полиция хабарламасында.
Белгілері: шашы ұзын, қара түсті, көзі қоңыр, өңі қараторы. Көзінің астында меңі бар. Бойы 155–160 см шамасында, арықша денелі.
Үстіндегі киімі: қара түсті күрте, ақ түсті капюшоны бар толстовка, ақ түсті кроссовка.
Егер суреттегі қыздың жүрген жері туралы қандай да бір ақпаратыңыз болса,
полицияға хабарласыңыз.