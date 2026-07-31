Испанияның Сеута қаласына 60 мың мигрант басып кірді: Кемінде 34 адам қаза тапты
Шекара жабық болғанымен, адамдар теңіз арқылы өткен.
Испанияның Мароккомен шектесетін Сеута автономиялық қаласында соңғы тәулікте бұрын-соңды болмаған көші-қон дағдарысы тіркелді. Мароккодан Испания аумағына шамамен 60 мың мигрант өткен. Шекарадағы тәртіпсіздіктер салдарынан кемінде 34 адам қаза тапқан, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сеута қаласының президенті Хуан Хесус Вивастың айтуынша, бір тәуліктің ішінде келген мигранттардың саны қаладағы тұрақты халықтың шамамен 70 пайызына тең, деп жазады APNews.com.
Шекарадағы тікелей эфирден Марокко қауіпсіздік күштерінің Сеутаға қарай бет алған жүздеген мигрантты көз жасаурататын газбен таратып жатқаны байқалған. Соған қарамастан, көптеген адам Испания аумағына теңіз арқылы жүзіп өтуді жалғастырған.
Сонымен қатар Сеутадан Мароккоға жаяу қайтып жатқан адамдар да көп болған.
Жергілікті Азаматтық гвардия қызметкерлерінің мүддесін қорғайтын қауымдастықтың жетекшісі Рашид Сбихи жағдайды «ауыр гуманитарлық дағдарыс» деп бағалады.
Оның айтуынша, мыңдаған мигрант, оның ішінде ата-анасыз жүрген балалар саябақтар мен жаяу жүргіншілер жолында түнеп жүр.
«Адамдар әлі де келіп жатыр. Қосымша күштер, соның ішінде испан әскері жараланғандарға көмек көрсетіп, гуманитарлық жұмыстарға қатысып жатыр. Қазір мұнда толықтай бейберекет жағдай қалыптасты», – деді ол.
Көпшілігі суға батып немесе тапталып қаза тапқан
Сбихидің сөзінше, қаза болғандардың басым бөлігі теңізге батып кеткен. Сондай-ақ бірқатар адам Тарахаль жағажайындағы толқын сындырғыштан өтуге әрекеттенген кезде адамдардың бірін-бірі таптауы салдарынан көз жұмған.
Испания билігі не дейді?
Сеута қаласының президенті Хуан Хесус Вивас қалыптасқан жағдайдың тұрақсыз екенін мәлімдеді.
Испания премьер-министрі Педро Санчес Сеутаға барып, шекараның жаппай бұзылуын «Испанияның аумақтық тұтастығына жасалған қол сұғушылық» деп атады.
Ол бұл оқиғаларға адам саудасымен айналысатын қылмыстық топтарды кінәлап, олардың жастарды алдап, ақырында теңізде немесе шекарада қаза табуына себеп болып жатқанын айтты.
Шекара жабық болғанымен, адамдар теңіз арқылы өтті
Марокколық құқық қорғаушы Ашраф Маймунидің айтуынша, құрлықтағы шекара жабық болғанымен, адамдар теңіз арқылы Испания аумағына өтуді жалғастырған. Шекарада ұсталған мигранттар Марокконың ішкі аймақтарына жеткізілгенімен, жаңа адамдардың келуі тоқтамаған.
Марокко елшісінің мәлімдемесі
Марокконың Испаниядағы елшісі Карима Беняич Сеутадағы жағдайдың күрделі екенін айтып, бұл оқиға Марокко билігінің қалауына қарсы болғанын мәлімдеді. Ол Испания аумағына өткен азаматтардың елге қайтарылатынына үміт білдірді.
Бұған дейін Испанияда мигранттар легі күшейіп, Сеута төтенше көмек сұраған болатын.
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