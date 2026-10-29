Испанияда пойыз апаты салдарынан қаза тапқандар саны 68-ге жетті
Испанияда биыл екінші рет ірі теміржол апаты болып, кемінде 68 адам көз жұмды. Оқиға сәрсенбі күні жоғары жылдамдықпен жүретін пойыздың тоқтап тұрған құрамға соқтығысуынан болған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Reuters мәліметінше, құтқарушылар қираған вагондарды тексеріп, қаза тапқандардың денелерін іздестіріп жатыр. Бұл - 2013 жылдан бері Еуропадағы ең көп адам қаза тапқан теміржол апаты.
Испания премьер-министрі Педро Санчес елдің қайғыға ортақ екенін айтып, оқиғаның мән-жайы толық тексерілетінін мәлімдеді.
Көлік министрі Оскар Пуэнтенің айтуынша, алдында тұрған пойызға байланысты бағдаршам қызыл түсті көрсеткен. Алайда компьютерлік байланыс жүйесіндегі ақаудан қозғалыс тоқтатылғанымен, кейін Renfe компаниясының пойызына жолын жалғастыруға рұқсат берілген. Министр бұл шешімнің қате болғанын айтты.
Санчес апаттың себептері анықталғаннан кейін тиісті шаралар қабылданып, анықталған кемшіліктер жойылатынын жеткізді. Оның сөзінше, биыл болған екі теміржол апатының себептері бір-бірімен байланысты болмауы мүмкін.
Еске салайық, бұған дейін Испанияда екі жүрдек пойыз соқтығысып, 50 шақты адам қаза тапқанын хабарлаған едік.
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