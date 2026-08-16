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  • Испания энергия бағасының өсуіне байланысты «Альмарас» АЭС-ін жабуды кейінге қалдырды

Испания энергия бағасының өсуіне байланысты «Альмарас» АЭС-ін жабуды кейінге қалдырды

АЭС Испания электр энергиясының шамамен 20 пайызын өндіреді.

16 Тамыз 2026, 07:15
АВТОР
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pixabay 16 Тамыз 2026, 07:15
16 Тамыз 2026, 07:15
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Фото: pixabay
Испания «Альмарас» атом электр станциясының жұмысын 2030 жылға дейін ұзарту туралы шешім қабылдады. Бұған дейін станция реакторларын 2027–2028 жылдары біржола тоқтату жоспарланған болатын.

Шешім энергетикалық нарықтағы жағдайға байланысты қабылданды. Испания билігі осылайша әлемдік табиғи газ бағасының күрт өзгеруінің салдарын азайтып, оның энергетикалық жүйе мен тұтынушыларға әсерін төмендетуді көздеп отыр.

Испания Энергетика министрлігінің тиісті шешімі 14 тамызда «Ресми мемлекеттік бюллетеньде» жарияланды.

АЭС-ті жабу 2027 жылы басталуы тиіс еді

«Альмарас» атом электр станциясы Испанияның оңтүстік-батысындағы Эстремадура аймағында орналасқан. Ол елдің атом энергетикасынан кезең-кезеңімен бас тарту бағдарламасы аясында жабылатын алғашқы станция болуы тиіс еді.

Бұған дейін:

  • «Альмарас I» реакторын 2027 жылғы қарашада;
  • «Альмарас II» реакторын 2028 жылғы қазанда тоқтату жоспарланған.

Одан кейін Каталониядағы «Аско I» және «Аско II», «Вандельос II», Валенсиядағы «Кофрентес» және Гвадалахарадағы «Трильо» атом реакторларын кезең-кезеңімен пайдаланудан шығару көзделген.

Енді «Альмарас» станциясы 2030 жылға дейін жұмысын жалғастыра алады.

Испанияның Энергетика министрлігі бұл уақытша ұзарту халықаралық нарықтарда табиғи газ бағасының бұрын болжанбаған күрт өсуінің әсерін жұмсартуға мүмкіндік беретінін түсіндірді.

Сонымен қатар билік бұл шешім елдің жаңартылатын энергия көздеріне көшуіне және Еуропалық одақтың тиісті мақсаттарын орындауына кедергі келтірмейді деп мәлімдеді.

АЭС Испания электр энергиясының шамамен 20 пайызын өндіреді

«Альмарастың» жұмысын ұзартуды шілде айында Испанияның Ұлттық қауіпсіздік кеңесі қолдаған. Бұған дейін екі реактордың операторлары станция жұмысын ұзарту туралы өтініш берген.

Испанияның электр желілерінің операторы Red Eléctrica мәліметінше, жаңартылатын энергия көздері елдің энергетикалық балансындағы үлесі бойынша 50 пайыздан асады. Ал атом энергетикасы Испаниядағы электр энергиясының шамамен 20 пайызын өндіреді.

Атом электр станцияларының болашағы 2025 жылғы 28–29 сәуірде Испания, Португалия және Францияның бір бөлігіне әсер еткен ауқымды электр қуатының өшуінен кейін ерекше өзекті мәселеге айналды.

Блэкауттан кейін сарапшылар мен ірі энергетикалық компаниялар атом энергетикасынан толық бас тарту энергетикалық жүйе үшін қосымша тәуекелдер тудыруы мүмкін екенін ескерткен.

Соған қарамастан, «Альмарастың» жұмысын ұзарту Испанияның бастапқы стратегиялық жоспарынан бас тартқанын білдірмейді. Ел 2035 жылға қарай атом энергетикасынан толықтай бас тарту мақсатын сақтап отыр.

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