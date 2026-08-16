Испания энергия бағасының өсуіне байланысты «Альмарас» АЭС-ін жабуды кейінге қалдырды
АЭС Испания электр энергиясының шамамен 20 пайызын өндіреді.
16 Тамыз 2026, 07:15
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