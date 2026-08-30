Исландияда ЕО-мен келіссөздерді қайта бастау мәселесі бойынша референдум өтті
Исландия ЕО-ға қосылуға алғаш рет 2009 жылы, ауыр қаржылық дағдарыстан кейін өтініш берген. Алайда келіссөздер 2013 жылы еуроскептикалық үкімет билікке келгеннен кейін тоқтатылды.
Исландия тұрғындары елдің Еуропалық одаққа (ЕО) қосылу жөніндегі келіссөздерді қайта бастауын қолдай ма деген мәселе бойынша референдумда дауыс берді.
Алдын ала мәлімет бойынша, алғашқы 87 мың бюллетеньнің нәтижесінде сайлаушылардың 51,2%-ы ЕО-мен келіссөздерді қайта бастау туралы ұсынысты қолдаған. 48,8%-ы қарсы дауыс берген. Елде дауыс беруге құқығы бар шамамен 270 мың адам бар.
Дауыс беру 2026 жылғы 29 тамызда аяқталды. Нақты қорытынды жексенбі күні түске қарай жариялануы күтілді. Шалғай елді мекендерден бюллетеньдерді ұшақ, қайық және автокөлік арқылы жеткізу қажеттілігі дауыстарды санауды қиындатып отыр.
Маңыздысы: референдумда «иә» деген нәтиже Исландияның автоматты түрде ЕО-ға кіретінін білдірмейді. Ол тек үкіметке Брюссельмен мүшелік туралы келіссөздерді қайта бастауға мүмкіндік береді. Егер кейін тараптар мүшелік шарттары бойынша келіссе, Исландия халқы бұл мәселе бойынша екінші рет референдумда дауыс береді.
Исландия ЕО-ға қосылуға алғаш рет 2009 жылы, ауыр қаржылық дағдарыстан кейін өтініш берген. Алайда келіссөздер 2013 жылы еуроскептикалық үкімет билікке келгеннен кейін тоқтатылды.
ЕО-мен жақындасуды қолдайтындар бұл қадам елдегі жоғары пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге және экономикалық әрі саяси қауіпсіздікті күшейтуге көмектеседі деп есептейді. Ал қарсы тарап Исландияның егемендігінің бір бөлігін жоғалтуы және ЕО ережелерінің ел үшін аса маңызды балық шаруашылығына әсер етуі мүмкін деп алаңдайды.
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