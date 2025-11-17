Ислам ынтымақтастығы ойындары: таеквондошы Бауыржан Хасенов күміс медаль иеленді

Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Бауыржан Хасенов Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күмістен алқа тақты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстандық спортшы 82 келіден жоғары салмақта ақтық сынға дейін жетті, – деп жазылған ҚР ҰОК хабарламасында.
Финалда отандасымыз өзбекстандық Марат Мавлоновпен өзара мықтыны анықтады. Тартысты кездесудің қорытындысы бойынша Өзбекстан өкілі 2:0 есебімен жеңіске жетті.
Осылайша Бауыржан Хасенов Ислам ойындарын күміс медальмен аяқтады.