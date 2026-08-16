Иранның оңтүстігіндегі әуежайда әуе қатынасы қайта жанданды
Әзірге жолаушы ең көп қатынайтын ішкі бағыттар бойынша рейстер орындалып жатыр.
Иранның оңтүстігіндегі Бендер-Аббас халықаралық әуежайында АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысындағы әскери іс-қимылдарға байланысты бірнеше рет үзіліс болғаннан кейін әуе рейстері қайта жанданды. Әзірге жолаушы ең көп қатынайтын ішкі бағыттар бойынша рейстер орындалып жатыр, деп хабарлайды DW.
Парсы шығанағы жағалауындағы Иранның оңтүстігінде орналасқан Бендер-Аббас портты қаласының халықаралық әуежайында әскери іс-қимылдарға байланысты бірнеше рет тоқтатылған рейстер қайта орындала бастады. Бұл туралы IRNA агенттігі хабарлады.
Жолаушы ең көп қатынайтын ішкі бағыттар бойынша тұрақты рейстер қайта жанданды, – деді Хормозган провинциясы әуежайлар басқармасының бас директоры Казем Тавассоли.
Оның айтуынша, соңғы күндері шектеулі мөлшерде бірнеше рейс орындалған.
Қақтығыс басталғанға дейін әуежай тәулігіне 35-40 рейске қызмет көрсеткен. Енді жолаушылар Тегеран – Бендер-Аббас, Мешхед – Бендер-Аббас және Бендер-Аббас – Исфахан бағыттары бойынша екі бағытқа да билет сатып ала алады.
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