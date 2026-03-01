Иранның келісімге келу ниеті жоқ – Трамп
Президент сенбі күні таңертең жарияланған соққыларға қатысты алғаш рет пікір білдірді.
Бүгiн 2026, 03:06
120Фото: Kenny Holston / Reuters
АҚШ президенті Дональд Трамп Ирандағы әскери операциядан кейін деэскалацияға бірнеше нұсқа бар екенін мәлімдеді. Оның сөзінше, операцияны өз бақылауына ала отырып, оны қысқа мерзімде – екі-үш күн ішінде аяқтау мүмкіндігі бар, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
«Мен келіссөздерді кейінге қалдырып, бәрін өз қолыма ала аламын немесе оларды екі-үш күнде аяқтай аламын және ирандықтарға: “Егер сіз [ядролық бағдарламаңызды] қалпына келтірсеңіз, бірнеше жылдан кейін кездескенше” деп хабарлай аламын», – деді Трамп Axios агенттігіне берген сұхбатында.
Президент сенбі күні таңертең жарияланған соққыларға қатысты алғаш рет пікір білдірді. Оның айтуынша, операцияға рұқсат беру шешімі осы аптада ядролық бағдарлама бойынша келіссөздерде ілгерілеу болмағанына байланысты қабылданды.
«Ирандықтар жақындады, содан кейін шегінді. Осыдан мен олардың мәміле жасағысы келмейтінін түсіндім», – деп атап өтті Трамп.
