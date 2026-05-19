Иранның Денсаулық сақтау министрлігі Али Хаменеидің денсаулығына қатысты тараған қауесеттерді жоққа шығарды
Денсаулық сақтау министрлігі Али Хаменеи туралы тараған ақпаратқа түсінік берді.
Иранның Денсаулық сақтау министрлігі Али Хаменеидің денсаулығына қатысты тараған қауесеттерді жоққа шығарды.
Министрлік өкілі Хосейн Керманпурдың айтуынша, Хаменеи жарақат алғанымен, ол «мүгедек болып қалған жоқ» және дене мүшелерінен айырылмаған.
Шенеуніктің мәліметінше, оның денсаулығына тиген жарақаттар бет-әлпетін өзгерткен деңгейде емес.
Бұған дейін протокол қызметінің өкілі Мазахер Хосейни Хаменеи арқа мен тізе жарақатынан және құлақ тұсындағы жыртылған жарадан кейін қалпына келіп жатқанын айтқан.
Ақпаратқа сәйкес, оқиға наурыз айында АҚШ пен Израильдің бірлескен әуе соққысы кезінде болған. Сол уақыттан бері ол көпшілік алдына шықпаған, тек жазбаша немесе оқылған мәлімдемелер арқылы ғана хабар беріп келеді.
Иран билігі оның қазіргі уақытта да саяси процестерге қатысып отырғанын мәлімдеді.
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- Шымкент УҰИ-дағы 23 жастағы бойжеткен өлімі: Жаңа мәліметтер белгілі болды
- Хантавирус әлемге таралып жатыр: Канадада алғашқы жағдай тіркелді
- Димаштың бес елдегі жанкүйерлері Fire жобасын ұсынды