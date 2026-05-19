Иранның Денсаулық сақтау министрлігі Али Хаменеидің денсаулығына қатысты тараған қауесеттерді жоққа шығарды

Иранның Денсаулық сақтау министрлігі Али Хаменеидің денсаулығына қатысты тараған қауесеттерді жоққа шығарды.

Министрлік өкілі Хосейн Керманпурдың айтуынша, Хаменеи жарақат алғанымен, ол «мүгедек болып қалған жоқ» және дене мүшелерінен айырылмаған.

Шенеуніктің мәліметінше, оның денсаулығына тиген жарақаттар бет-әлпетін өзгерткен деңгейде емес.

Бұған дейін протокол қызметінің өкілі Мазахер Хосейни Хаменеи арқа мен тізе жарақатынан және құлақ тұсындағы жыртылған жарадан кейін қалпына келіп жатқанын айтқан.

Ақпаратқа сәйкес, оқиға наурыз айында АҚШ пен Израильдің бірлескен әуе соққысы кезінде болған. Сол уақыттан бері ол көпшілік алдына шықпаған, тек жазбаша немесе оқылған мәлімдемелер арқылы ғана хабар беріп келеді.

Иран билігі оның қазіргі уақытта да саяси процестерге қатысып отырғанын мәлімдеді.

