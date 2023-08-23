Ирандағы шабуылдар: 200-ден астам адам қаза тапты
Оңтүстіктегі зымыран соққысынан кем дегенде 85 оқушы қаза тапқан.
Бүгiн 2026, 00:30
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 00:30Бүгiн 2026, 00:30
90Фото: Amir Kholousi/ISNA/WANA via REUTERS
Израиль мен АҚШ-тың шабуылдары салдарынан Иранда 201 адам қаза тауып, 747 адам жарақат алды. Бұл туралы Иран БАҚ-тары Қызыл жарты ай ұйымына сілтеме жасап мәлімдеуде, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Оңтүстіктегі зымыран соққысынан кем дегенде 85 оқушы қаза тапқан. Құтқару жұмыстары және үйінділерді тазалау әлі жалғасуда.
Израильде Иранның шабуылдары кезінде 86 адам жеңіл жарақат алып, тағы екі адам сынықтармен ауруханаға жатқызылды.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: Күдіктінің ұсталған сәттегі фото-видеосы жарияланды
- Құрылтай қайта оралды, өлім жазасы жойылды: Бұл нені білдіреді?
- Үш жұмысшы кәріз жүйесінде тұншығып қайтыс болды: Сот қандай шешім шығарды?
- Шымкентте 7 жасар оқушы қызға қатысты жантүршігерлік іс: Мұғалім ұсталды
- 1 наурыздан бастап не өзгереді?