Иранда қолдан жасалған алкогольден үш адам көз жұмды: 33 адам ауруханаға түсті
Үй жағдайында дайындалған алкогольден 33 адам уланып, үш тұрғын көз жұмды. Өнімді дайындап, таратты деген күдікпен сегіз адам ұсталды.
22 Қараша 2026, 19:24
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22 Қараша 2026, 19:2422 Қараша 2026, 19:24
47Фото: istockphoto.com
Иранның солтүстік-шығысындағы Нишапур қаласында қолдан жасалған алкогольден жаппай улану оқиғасы болды. Салдарынан үш адам қайтыс болып, тағы 30 тұрғын ауруханаға жеткізілді.
«Тасним» агенттігінің мәліметінше, үй жағдайында дайындалған алкогольді тұтынған 33 адамға медициналық көмек қажет болған.
Оқиғаға байланысты алкоголь өнімдерін дайындап, таратты деген күдікпен сегіз адам анықталып, ұсталды.
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