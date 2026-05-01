Иран ядролық қаруға ие болмауы керек – Трамп
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның ядролық бағдарламасын тоқтату мәселесі американдықтардың экономикалық қиындықтарынан маңыздырақ екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Ақ үйден сапарға аттанар алдында журналистердің сұрағына жауап беру барысында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Трамптың сөзінше, оның басты мақсаты – Иранның ядролық қаруға ие болуына жол бермеу.
Бұл мәселеде ең маңыздысы – Иранның ядролық қаруы болмауы. Мен американдықтардың қаржылық жағдайын ойламаймын. Мен тек бір нәрсені ойлаймын: Иран ядролық қаруға ие болмауы керек. Бұл мені бағыттайтын жалғыз фактор, – деді АҚШ президенті.
Оның бұл мәлімдемесі экономикалық жағдай мен сыртқы саясат арасындағы тепе-теңдікке қатысты пікірталас туғызуы мүмкін. Себебі АҚШ-та инфляция өсіп, өмір сүру құнының қымбаттауы саяси сынның күшеюіне себеп болып отыр.
Ақ үй өкілдері Трамптың ұстанымын қорғай отырып, ұлттық қауіпсіздік бірінші орында екенін, ал Иранның ядролық қаруға ие болуы бүкіл әлем үшін қауіп төндіретінін атап өтті.
Сонымен қатар сарапшылар Ирандағы қақтығыстар мен санкциялар энергия бағасының өсуіне әсер етіп, АҚШ-та инфляцияның артуына ықпал еткенін айтады.
Иран билігі өз кезегінде ядролық бағдарламасының бейбіт мақсатта екенін бірнеше рет мәлімдеген.
