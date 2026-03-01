Иран Тель-Авивке соққы жасады: бір адам қаза тауып, 20-дан астам адам жарақат алды
Хабарламаларға сәйкес, ирандық баллистикалық зымыран тікелей ғимаратқа тиген.
Бүгiн 2026, 04:29
Фото: Erik Marmor/Getty Images
Израильдің Тель-Авив қаласында 28 ақпанда кешке Иранның жаңа зымыран соққысынан кейін үлкен жарылыстар орын алды. Хабарламаларға сәйкес, ирандық баллистикалық зымыран тікелей ғимаратқа тиген, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
The Times of Israel мәліметінше, шабуыл нәтижесінде 40 жастағы әйел қаза тапқан, ал 20-дан астам адам зардап шеккен. Олардың бірі, 40 жастағы ер адам, ауруханаға ауыр жағдайда жеткізілген, деп хабарлайды Magen David Adom құтқару ұйымы.
Иран Ислам революциясының қамқоршылар корпусы (КСИР) Израильге қарсы соққылардың жаңа толқыны «әскери және қауіпсіздікке байланысты» нысандарға бағытталғанын мәлімдеді. Атап айтқанда, шабуылдар Хайфа қаласындағы порттағы әскери-теңіз базасы, солтүстіктегі Рамат-Дэвид авиабазасы және Ашдод қаласындағы әскери қондырғыларға жасалған.
Бұл оқиға Таяу Шығыстағы тұрақсыздықтың тағы бір көрінісі болып отыр, әрі аймақтағы қауіпсіздік ахуалына әсер етуде.
