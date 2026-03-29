Иран СІМ ресми өкілі университеттерге жасалған шабуылдарды сынға алды
Багеи АҚШ пен Израильді «елдің ғылыми базасы мен мәдени мұрасын бұзуға, университеттерге, ғылыми зерттеу орталықтарына, тарихи ескерткіштерге және көрнекті ғалымдарға жүйелі түрде соққы беруге» тырысуда деп айыптады.
Бүгiн 2026, 04:27
Бүгiн 2026, 04:27Бүгiн 2026, 04:27
58Фото: REUTERS / WANA
Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Эсмаил Багеи әлеуметтік желідегі X парақшасында Исфахан технологиялық университеті мен Тегерандағы Ғылым және технология университетіне жасалған шабуылдарды қатты сынға алды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Багеи АҚШ пен Израильді «елдің ғылыми базасы мен мәдени мұрасын бұзуға, университеттерге, ғылыми зерттеу орталықтарына, тарихи ескерткіштерге және көрнекті ғалымдарға жүйелі түрде соққы беруге» тырысуда деп айыптады.
Сондай-ақ, ол АҚШ пен Израильдің Иранның ядролық бағдарламасына қарсы тұруы мен қауіп төндіруі туралы мәлімдемелерін «жала жапқан сылтау» және «шын ниеттерін жасыруға арналған ойдан шығарылған жалған деректер» деп атады.
