Иран Ормуз бұғазын ашу үшін қойылатын шарттарды атады
16 Шілде 2026, 07:42
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16 Шілде 2026, 07:4216 Шілде 2026, 07:42
159Фото: Fars News
Иран Қарулы күштерінің өкілі Мұхаммад Акраминия Ормуз бұғазы әскери қысым немесе күш көрсету арқылы ашылмайтынын мәлімдеді.
Оның айтуынша, бұғазды ашудың негізгі шарттары – АҚШ-тың Исламабадтағы өзара түсіністік туралы меморандумның талаптарын сақтауы, барлық әскери іс-қимылдарды тоқтатуы және Иранның егемендік құқықтарын құрметтеуі.
Ормуз бұғазы Иранның еркі ескерілгенге дейін жабық күйінде қалады, – деді Акраминия. Оның сөзін Mehr агенттігі келтірді.
Сондай-ақ ол АҚШ пен оның одақтастарының Исламабад меморандумынан тыс Ормуз бұғазында қабылдайтын кез келген әрекетін Тегеран Иранның егемендігін бұзу деп санайтынын айтты. Мұндай әрекеттердің жолын Иран Қарулы күштері кесетінін ескертті.
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