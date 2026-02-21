  • Мұқаба
Арагчи мен Әл-Сани дипломатиялық үдерісті ілгерілету үшін консультациялар мен ынтымақтастықты жалғастыру қажет деген ортақ пікірге келді.

Иранның Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи мен Катардың Сыртқы істер министрі Мұхаммад бен Абдуррахман Әл-Сани АҚШ пен Иран арасындағы жанама ядролық келіссөздер аясындағы соңғы жағдайды талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Иранның мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, Арагчи мен Әл-Сани телефон арқылы сөйлескен.

Аймақтық және халықаралық деңгейдегі соңғы оқиғаларды талқылай отырып, екі ел өкілдері Тегеран мен Вашингтон арасындағы жанама келіссөздердің қазіргі жай-күйін қарастырды.

Тараптар дипломатиялық үдерісті жеңілдету және ілгерілету мақсатында өңірлік өзара іс-қимыл аясында консультациялар мен ынтымақтастықты жалғастырудың маңызын атап өтті.

