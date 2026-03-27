Иран билігі спортшыларға бірқатар елдерге баруға тыйым салды
Иран билігі ұлттық және клубтық спорт командаларына «дұшпан» деп саналатын елдерге баруға уақытша тыйым салды. Бұл туралы ирандық БАҚ елдің Спорт министрлігіне сілтеме жасап жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Ведомство шешім спортшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданғанын мәлімдеді. Министрлік мұндай елдерде ирандық спортшылардың өмірі мен қауіпсіздігіне кепілдік жоқ екенін атап өтті.
Сонымен қатар Иран футбол федерациясы мен клубтарға Азия футбол конфедерациясын матчтардың өтетін орнын өзгерту туралы хабардар ету тапсырылды.
Иран құрамасы биыл АҚШ, Канада және Мексикада өтетін футболдан әлем чемпионатына жолдама алған. Алайда Иран, АҚШ және Израиль арасындағы шиеленіске байланысты турнирге қатысу мәселесі күмән тудырып отыр.
Қазіргі таңда Иран құрамасы Түркияда оқу-жаттығу жиынын өткізіп, Нигерия және Коста-Рика құрамаларымен жолдастық матчтарға дайындалуда.
Ең оқылған:
- Енді несие алу қиындайды: Кімдерге ақша берілмейді?
- Жұмыссыздарға ақша төленеді: Өтінішті қалай беруге болады?
- Атырауда сауда орталығында жасөспірім биіктіктен құлап кетті
- Қостанайда 17 жастағы жасөспірім бір аптадан бері іздестіріліп жатыр
- 1 млрд теңге: Құрамында алтыны бар құмды шетелге шығару әрекетінің жолы кесілді