Иран аспанында әуе қатынасы қайта қалпына келтірілді

Бүгiн, 00:31
freepik.com
Фото: freepik.com

Иран Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы ықтимал әскери әрекеттерге қатысты алаңдаушылыққа байланысты бес сағатқа жуық уақытқа жабылғаннан кейін әуе кеңістігін қайта ашты, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.

Бұл шара әуе компанияларын кейбір рейстерді болдырмауға, бағытын өзгертуге немесе кешіктіруге мәжбүр етті.

АҚШ Федералды авиация әкімшілігінің веб-сайтындағы хабарламаға сәйкес, Иран сәрсенбі күні сағат 17:15-те (GMT бойынша 22:15) ресми рұқсатпен Иранға кіретін және шығатын халықаралық рейстерден басқа барлық рейстерге әуе кеңістігін жапты.

Anadolu агенттігінің хабарлауынша, Тегеран ұшу ақпараты аймағындағы әуе кеңістігі қайта ашылғаннан кейін қалыпты жұмысқа кезең-кезеңімен оралу басталды.

