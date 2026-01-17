Иран аспанында әуе қатынасы қайта қалпына келтірілді

Иран Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы ықтимал әскери әрекеттерге қатысты алаңдаушылыққа байланысты бес сағатқа жуық уақытқа жабылғаннан кейін әуе кеңістігін қайта ашты, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бұл шара әуе компанияларын кейбір рейстерді болдырмауға, бағытын өзгертуге немесе кешіктіруге мәжбүр етті.
АҚШ Федералды авиация әкімшілігінің веб-сайтындағы хабарламаға сәйкес, Иран сәрсенбі күні сағат 17:15-те (GMT бойынша 22:15) ресми рұқсатпен Иранға кіретін және шығатын халықаралық рейстерден басқа барлық рейстерге әуе кеңістігін жапты.
Anadolu агенттігінің хабарлауынша, Тегеран ұшу ақпараты аймағындағы әуе кеңістігі қайта ашылғаннан кейін қалыпты жұмысқа кезең-кезеңімен оралу басталды.