Иран АҚШ-тың Кувейт пен БАӘ-дегі әскери базаларына шабуыл жасады

Иран АҚШ-тың әскери базаларына шабуыл жасады

4 Қыркүйек 2026, 02:41
АВТОР
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depositphotos.com 4 Қыркүйек 2026, 02:41
4 Қыркүйек 2026, 02:41
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Фото: depositphotos.com
Иран әскері Кувейт пен Біріккен Араб Әмірліктеріндегі АҚШ әскери нысандарына зымырандар және ұшқышсыз ұшу аппараттарымен соққы жасағанын мәлімдеді. Шабуыл АҚШ-тың Иран аумағына жасаған соңғы соққыларына жауап ретінде ұйымдастырылған.

Иран тарапының мәліметінше, Кувейттегі Ахмед әл-Джабер авиабазасында спутниктік байланыс жүйелері, қару-жарақ қоймалары мен әскери ұшақтарға арналған ангарлар нысанаға алынған. Иран әскері шабуыл салдарынан байланыс жүйелері мен ангарлардағы авиациялық техникаға зақым келгенін мәлімдеді.

БАӘ аумағындағы Әл-Минхад авиабазасына да зымырандар мен дрондар бағытталған. Иран әскери қолбасшылығы мұнда америкалық әскерилер орналасқан орындар мен радиолокациялық жүйелердің нысанаға алынғанын хабарлады.

Кувейт билігі Иранның зымыран және дрон шабуылдарына қарсы әуе қорғанысы жүйелері іске қосылғанын растады. Елдің Сыртқы істер министрлігі шабуылды Кувейт егемендігін өрескел бұзу деп бағалады.

Аймақтағы жағдай АҚШ пен Иран арасындағы әскери қақтығыстың қайта күшеюі аясында шиеленісіп отыр. Соңғы күндері Иран АҚШ-тың Таяу Шығыстағы бірнеше әскери нысанына соққы жасағанын мәлімдеді.

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