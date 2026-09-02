Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды

2 Қыркүйек 2026, 19:00
АВТОР
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Ақорда 2 Қыркүйек 2026, 19:00
2 Қыркүйек 2026, 19:00
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Фото: Ақорда

Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының өкімімен Ермек Маратұлы Абдраманов Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

 

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