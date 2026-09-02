Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды
2 Қыркүйек 2026, 19:00
БӨЛІСУ
2 Қыркүйек 2026, 19:002 Қыркүйек 2026, 19:00
244Фото: Ақорда
Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының өкімімен Ермек Маратұлы Абдраманов Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
Ең оқылған:
- 2027 жылы ең төменгі жалақы, зейнетақы және АЕК қанша болады?
- «Қазақстанның жанды бұрышы»: Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы мектеп несімен танымал?
- Қазақстан халықаралық су ұйымын құру бастамасын көтерді
- Қазақстан ШЫҰ-ның Даму банкін құру бастамасын қолдайды
- Президенттің тапсырмасы бойынша бес жас ғалым баспаналы болды