Иран АҚШ-қа соғысты тоқтату туралы келісім ұсынды
Тегеран әскери әрекеттерді тоқтатуды, активтерін бұғаттан шығаруды және теңіз блокадасын алып тастауды талап етті.
20 Қыркүйек 2026, 01:48
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20 Қыркүйек 2026, 01:4820 Қыркүйек 2026, 01:48
34Фото: Anadolu Ajansı
Оның айтуынша, Иран тарапы барлық майдандағы әскери әрекеттерді тоқтатуды, шетелдегі активтерді бұғаттан шығаруды және теңіз блокадасын алып тастауды талап еткен.
Біздің шарттарымыз Катардан келген делдал арқылы америкалық тарапқа жеткізілді. Енді біз Трамптың жауабын күтіп отырмыз, – деді Резаи.
Иран Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы сондай-ақ Тегеран Сауд Арабиясы мен Йемен арасындағы соғысты тоқтатуды қолдайтынын айтты. Ұсынылған келісімге қатысты басқа мәліметтер жарияланбады.
Reuters таратқан мәліметке сәйкес, бұған дейін Трамп Иранның АҚШ-пен тікелей байланысқа шығып, келісім жасағысы келетінін мәлімдеген. АҚШ президенті жетінші айға созылған соғыс аяқталуға жақын деп үміт білдірді.
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