Иран АҚШ-пен келіссөздер жүргізілгені туралы ақпаратты жоққа шығарды
Ислам революциясы корпусының элиталық бөлімшесі Трамптың сөздерін "ескірген психологиялық операциялар" деп атап, АҚШ-қа қарсы жаңа соққылар жасау мүмкіндігін ескертті.
Президент Дональд Трамп Иранның энергетикалық жүйесіне соққы беру жоспарын кейінге қалдырғаннан кейін АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер жүргізілгені туралы ақпаратты жоққа шығарды. Оның айтуынша, аты аталмаған ирандық шенеуніктермен тікелей келіссөздер болмаған, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Трамп өз Truth Social платформасында АҚШ пен Иран "Таяу Шығыстағы қимылдарын толық және түпкілікті тоқтату" туралы "өте жақсы және нәтижелі" талқылаулар жүргізгенін жариялады. Ол осы себепті энергетикалық инфрақұрылымға соққы беру жоспарын бес күнге кейінге қалдырғанын хабарлады. Бұл хабарламалар қаржы нарықтарында акция бағаларының көтерілуі мен мұнай бағасының төмендеуіне әсер етті.
Трамптың арнайы өкілі Стив Уиткофф пен күйеу баласы Джаред Кушнер Иранның ықпалды шенеунігімен келіссөз жүргізгені айтылды, бірақ Иран тарапы мұны жоққа шығарды.
Иран парламентінің спикері Мұхаммед Багер Галибаф: "АҚШ-пен келіссөз жүргізілмеді. Бұлар – қаржы нарықтарын манипуляциялау үшін жасалған жалған жаңалықтар", - деп мәлімдеді.
Басқа дереккөздер АҚШ пен Иран арасында тікелей келіссөз болмағанын, бірақ Египет, Пәкістан және Парсы шығанағы елдері арқылы хабарламалар мен делдалдық әрекеттер жүргізілгенін хабарлады.
Нәтижесінде, Brent маркалы мұнай бағасы барреліне 103 долларға дейін төмендеп, шамамен 8% құлдырады. Иран Ормуз бұғазын жауып, әлемдік мұнай мен сұйытылған газдың бестен бір бөлігін құрайтын негізгі жолды бақылауда ұстауда.
Израиль мен АҚШ шабуылдарын тоқтатқанға дейін Тегеран бұғазды ашпайтынын мәлімдеді. Соғыс барысында 2000-нан астам адам қаза тапты.
