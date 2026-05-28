Иран: АҚШ-пен келісім теңіз қатынасын қалпына келтіруі мүмкін
жобаға сәйкес, Иран Ормуз бұғазы арқылы коммерциялық тасымалды бір ай ішінде соғысқа дейінгі деңгейге дейін қалпына келтіруі тиіс.
Иранның мемлекеттік телеарнасы АҚШ-пен жасалуы мүмкін келісім жобасы Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қайта жандандырып, теңіз блокадасын алып тастауды қарастыратынын хабарлады.
Reuters агенттігінің мәліметінше, жобаға сәйкес, Иран Ормуз бұғазы арқылы коммерциялық тасымалды бір ай ішінде соғысқа дейінгі деңгейге дейін қалпына келтіруі тиіс. Ал АҚШ Иран маңындағы әскери күштерін кері қайтарып, теңіз блокадасын тоқтатуға міндеттенеді.
Дегенмен құжат әлі түпкілікті бекітілмеген. Иран тарапы кез келген қадам тек нақты тексеру және расталған кепілдіктер болған жағдайда ғана жасалатынын атап өткен.
Жоба аясында бұғаздағы кеме қатынасы әскери кемелерге қолданылмайды және Иран оны Оманмен бірлесіп реттеуі мүмкін.
Келісім жобасы АҚШ пен Иран арасындағы жанама келіссөздер нәтижесінде әзірленген. Бұл үдерісте Пәкістан делдал рөлін атқарған.
Қақтығыс биылғы жылдың басында Иран мен Израиль арасындағы шиеленістің күшеюінен кейін басталып, Парсы шығанағындағы кеме қатынасына елеулі әсер еткен.
