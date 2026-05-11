Иран Әлем чемпионатына қатысуына байланысты визаларды кедергісіз беруді талап етті
Федерация президенті барлық ойыншыларға, сондай-ақ бапкерлер мен қызмет көрсету штабының мүшелеріне – әсіресе Ислам революциясы сақшылар корпусында әскери қызмет өткергендерге визалар еш кедергісіз берілуі тиіс екендігін атап өтті.
Иранның футбол федерациясы ел құрамасы 2026 жылғы ФИФА әлем чемпионатына "нақты түрде" қатысатынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD басылымына сілтеме жасап.
Ол жарысты қабылдаушы елдер – АҚШ, Канада және Мексиканы Тегеранның команда сапары мен оның өкілдеріне қатысты жағдайларға байланысты алаңдаушылықтарын ескеруге шақырды.
Барлық ойыншыларға, сондай-ақ бапкерлер мен қызмет көрсету штабының мүшелеріне – әсіресе Ислам революциясы сақшылар корпусында әскери қызмет өткергендерге визалар еш кедергісіз берілуі тиіс, – деді федерация президенті Мехди Тадж.
Алайда бұл мәселе шын мәнінде күрделі болуы мүмкін: иран азаматтары бұрын Дональд Трамп әкімшілігі енгізген АҚШ-қа кіруге тыйым салу шектеулеріне іліккен. Бұған қоса, Иран мен АҚШ әзірге ұзақ мерзімді бейбіт келісімге келе қойған жоқ, екі ел арасында тек әлсіз әрі тұрақсыз бітім ғана сақталып отыр.
