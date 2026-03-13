Иракта АҚШ әуе күштерінің жанармай құюшы ұшағы апатқа ұшырады
Апат болған кезде ұшақтың бортында алты әскери қызметші болған.
АҚШ әуе күштерінің KC-135 жанармай құю ұшағы 12 наурызда Ирактың батысында апатқа ұшырады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Апат болған кезде ұшақтың бортында алты әскери қызметші болған. АҚШ әскерилері апаттан кейін құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оқиға кезінде екінші ұшақ қауіпсіз жерде қонды.
KC-135 – Boeing корпорациясының ұшағы, 1950-1960 жылдары әскери-әуе күштерінің жанармай құю паркі үшін негіз болған және ұшақтарға қонусыз тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді.
АҚШ Иранға қарсы операцияларға қатысу үшін Таяу Шығысқа көптеген ұшақтар жіберген, ал апат достық елдердің әуе кеңістігінде де операциялардың қауіптілігін көрсетеді. 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға соққы бергеннен бері жеті американдық әскери қызметші қаза тапқан, ал 150-ге жуық адам жараланған. Соғыста жалпы 2000-нан астам адам қаза тапқан, оның ішінде Ливанда шамамен 700 адам бар.
