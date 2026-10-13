Ипотекасын төлей алмай жүрген қазақстандықтарға көмек мерзімі ұзартылды
Ипотекасын төлеуде қиналып жүрген қазақстандықтар мемлекеттік қолдауға ұзағырақ жүгіне алады. Әлеуметтік осал санаттағы қарыз алушыларға қосымша көмек көрсету мерзімі 2027 жылғы 1 қыркүйекке дейін ұзартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне сілтеме жасап.
Сонымен қатар бағдарламаның ауқымы кеңейтілді. Енді бұрын бағдарлама талаптарына сәйкес келмеген кейбір қарыз алушыларға да жеңілдікпен қайта қаржыландыру ұсынылуы мүмкін.
Бұл мүмкіндік мынадай қарыз алушыларға қатысты:
- ипотекадағы баспанасы – жалғыз тұрғын үйі;
- ипотека төлемін кешіктіру мерзімі 180 күннен асқан;
- негізгі қарызының қалдығы 50 млн теңгеден аспайды;
- табысы несиені бұрынғы шарттармен төлеуге жеткіліксіз.
Банктердің мәліметінше, қазір мұндай көмек шамамен 1,5 мың қарыз алушыға қажет.
Бұл қарыз алушылардың қосымша санаттарына, соның ішінде мүгедектігі бар адамдарға, жасына байланысты зейнеткерлерге және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасыларға жеңілдікпен қайта қаржыландыру мүмкіндігін беруге жол ашады, – деп мәлімдеді агенттік төрағасы Мәдина Әбілқасымова.
Қарапайым тілмен айтқанда, адам қиын қаржылық жағдайға тап болып, ипотекадағы баспанасы оның жалғыз тұрғын үйі болса, банк қарызды өтеудің жеңілдетілген шарттарын қарастыра алады.
Қолдау алу үшін өз банкіне жүгініп, табысы, қаржылық жағдайы және әлеуметтік мәртебесі туралы құжаттарды ұсыну қажет.
Бұл үшін бюджеттен қосымша қаражат қажет емес. Бұған дейін қайта қаржыландыруға қатысқан қарыз алушылар қайтарған қаражат басқа азаматтарға көмек көрсетуге қайта бағытталады.
Бағдарлама Қазақстанда 2015 жылдан бері жұмыс істейді. Ол ең алдымен валюта бағамының күрт өзгеруі мен қарыз жүктемесінің өсуінен қатты зардап шеккен азаматтарға қолдау көрсету үшін іске қосылған.
Ең оқылған:
- Тағы бір өңірдің азаматтарына 13 мың теңгеден төлем беріледі
- Жұмыссыздарға төлем енді қалай беріледі? Қазаннан бастап не өзгерді?
- Қар жауып, көктайғақ болады: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді
- 1,6 млрд теңгелік жоба жаңбырға шыдамады: Алматыдағы аялдамадан су ақты
- Жаңа мамандықтар, оқу және тұрақты жұмыс: Алматы таулары жастарға қандай мансап жолын ашады