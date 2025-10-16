Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ипотека шарттарының өзгеруі: өңірлерде тұрғын үй бағасы 20%-ға арзандауы мүмкін

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 12:35
167
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Қазақстандағы екінші деңгейлі банктер уақытша ипотека беруді тоқтатып, оның шарттарын қайта қарау және мөлшерлемелерді көтеру жөнінде шешім қабылдады. Тұрғын үй нарығы бойынша сарапшы Александр Пактың пікірінше, несиелеу талаптарының күшеюі әсіресе өңірлерде пәтер бағасының 20-25%-ға дейін төмендеуіне алып келуі мүмкін, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Сарапшының айтуынша, қазір елдегі жылжымайтын мүлік нарығы “тоқтап тұрған” жағдайда, айтарлықтай баға қозғалысы байқалмайды. Дегенмен ипотекалық шарттардың қатаюы сату-сатып алу мәмілелерінің азаюына әкелуі мүмкін.

Оның бағалауынша, банктер арқылы заемдық қаражат тартумен жасалатын мәмілелер көлемі нарықтың шамамен 30-35%-ын құрайды.

Бұл өңірлер мен екінші нарықтағы тұрғын үй қатысты. Ал Астанаға келсек, мұнда тұрақты көші-қон, жұмыс күші қозғалысы бар. Нарық өңірлер есебінен толығып отырады, сондықтан мұнда екінші нарықтағы тұрғын үйлерде баға шамалы төмендеуі мүмкін. Ал өңірлерде 2024 жылғыдай 20-25%-ға дейін төмендеу ықтималдығы бар, – деді ол.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанға мемлекеттік сапармен Әзербайжан Президенті келеді
Келесі жаңалық
Қасым-Жомарт Тоқаев: "Мемлекет азаматтық қоғамның өрісін кеңейтуге әрдайым баса мән береді"
Өзгелердің жаңалығы