Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

iPhone үшін WhatsApp-та жаңа мүмкіндік пайда болды

Бүгiн, 05:18
87
Бөлісу:
pixabay
Фото: pixabay

WhatsApp мессенджерінің iOS жүйесіне арналған бета-нұсқасында қолданушыларға фотосуреттер мен бейнелердің сапасын басқару мүмкіндігі қосылды. Бұл жаңалық туралы WABetaInfo (WBI) басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жаңа функция 25.29.10.71 нұсқасында қолжетімді және екі режим ұсынады:

  • «Стандартты сапа» – интернет-трафикті үнемдеу үшін файлдарды қысқартып жібереді;
  • «HD сапасы» – сурет пен бейненің бөлшектерін барынша сақтайды.

Осылайша, қолданушылар енді интернет-трафик пен құрылғы жадын үнемдей отырып, файл сапасын өз қалауына қарай реттей алады.

Параметрлерді «Сақтау және деректер» бөлімінен табуға болады. WBI-дің түсіндіруінше, егер жіберуші суретті HD форматында жолдаса, WhatsApp сервері екі нұсқаны – стандарты және HD сапада – сақтайды. Алушы өз құрылғысындағы параметрлерге қарай бірін таңдай алады немесе жоғары сапалы нұсқаны қолмен аша алады.

Айта кетейік, бұл мүмкіндік бұрын Android нұсқасында сынақтан өткен, енді iPhone пайдаланушыларына қолжетімді бола бастады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Жерде әлсіз магниттік дауыл басталды
Өзгелердің жаңалығы