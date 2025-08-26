Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Интернеттегі ойындар: Балалардың қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етуге болады?

Бүгiн, 18:48
146
Бөлісу:
- архив
Фото: - архив

Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті ата-аналарды интернеттегі ойындардан балаларға төнетін мүмкін қауіптер туралы ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Құрметті ата-аналар! ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті сіздерді балаларыңыз ойнайтын ойындарға назар аударуға шақырады. Халықаралық және отандық БАҚ-та алаңдататын ақпараттар жарияланып жатыр: қаскөйлер ойыншының кейпінде балалармен сенімді қарым-қатынас орнатуға тырысып, оларды жабық чаттарға шақырады және заңға қайшы әрекеттерге тартуы мүмкін, – деп атап өтті ведомство.

Комитет балаларды интернеттегі қауіптерден қорғау үшін ата-аналарға негізгі ережелер мен қауіптің белгілерін білу маңызды екенін еске салады.

Бала интернетте не істемеуі керек?

  • Жеке деректерін (аты-жөні, мекенжайы, телефоны, отбасы жайлы мәлімет) бөліспеу;
  • Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте сияқты желілердегі қауіпті топтарға және анонимді чаттарға кірмеу;
  • Ата-ананың рұқсатынсыз күмәнді онлайн-ойындар ойнамау.

Ата-аналар баласының әрекетін қалай бақылай алады?

  • Ата-ана бақылауын орнату (Android үшін Family Link, iOS үшін Screen Time);
  • Баланың достар тізімі мен әлеуметтік желідегі жазылуларын қадағалау;
  • Түсініксіз таңбалар, иероглифтер немесе оғаш суреттер қойылған анонимді парақшаларға назар аудару.

Қандай мінез-құлыққа мән беру керек?

  • Бала нашар ұйықтайды, түнде жиі оянады;
  • Денесінде түсініксіз жарақаттар (кесік, көгерген іздер) пайда болады;
  • Өз-өзіне тұйықталып, агрессия танытады, қарым-қатынастан бас тартады;
  • Депрессивті немесе агрессивті мазмұндағы видеолар көреді;
  • Қорқынышты белгілер мен суреттер салады, бірақ түсіндірмейді.

Балаға қалай көмектесуге болады?

  • Оның эмоционалдық жағдайын мұқият қадағалау;
  • Үнемі сөйлесіп, өміріне қызығушылық таныту;
  • Баланың кез келген уақытта ойымен бөлісе алатынын сезінуіне жағдай жасау.

Қайда жүгінуге болады?

  • Құқық қорғау органдарына (102);
  • Мектептегі педагог-психологқа;
  • Мектептің ата-аналарға арналған педагогикалық қолдау орталығына;
  • Балаларды психологиялық қолдау орталығына;
  • Балалар құқықтары жөніндегі аймақтық уәкілге;
  • "111" нөміріне — тәулік бойы жұмыс істейтін балаларға арналған тегін байланыс орталығы.
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Министр ұстаздар мәселесі бойынша әкімдіктерге ескерту айтты
Келесі жаңалық
Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн Астанаға келді
Өзгелердің жаңалығы