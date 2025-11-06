"Интер" өз алаңында "Қайратты" 2:1 есебімен жеңді

Миланда өткен ойында жергілікті «Интер» алматылық «Қайраттан» 2:1 есебімен басым түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесудің алғашқы минуттарынан-ақ алаң иелері басымдық танытты. Алайда «Қайраттың» қақпашысы Темірлан Анарбеков бірнеше қауіпті соққыны сәтті қайтарып, команданы құтқарып қалды.
Бірінші таймның соңына таман «Интер» есеп ашты. Екінші таймның 55-минутында қазақстандық команда таразы басын теңестіргенімен, 67-минутта Карлос Августо айып алаңының сыртынан дәл соққы жасап, жеңіс голын енгізді.
Ойынның соңғы минуттарында екі команда да нәтижені өзгертуге тырысты, бірақ матч 2:1 есебімен «Интердің» пайдасына аяқталды.