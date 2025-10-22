Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Инфляция 2027-2028 жылдары 6%-ға дейін төмендейді – Жұманғарин

Бүгiн, 16:24
Фото: Үкімет

Қазақстан алдағы үш жылда тұрақты экономикалық өсімге қол жеткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мәжілісте өткен брифингте ел экономикасының алдағы үш жылға арналған даму болжамын таныстырды.

Министрдің айтуынша, 2026 жылы жалпы ішкі өнімнің өсімі 5,4%, ал 2026-2028 жылдар аралығында орта есеппен 5,3% деңгейінде болады деп күтілуде.

Экономикалық өсімнің негізгі қозғаушы күші – нақты сектор мен қызмет көрсету саласы. Өңдеу өнеркәсібінде өсім қарқыны 2026 жылы 6,2%-дан 2028 жылы 6,6%-ға дейін артады. Бұл көрсеткіш ауқымды инвестициялық жобаларды жүзеге асырудың нәтижесінде қамтамасыз етіледі, – деді Серік Жұманғарин.

Еске салайық, бұған дейін вице-премьер елдегі жанармай бағасын өсіруге енгізілген мораторийдің мерзімін түсіндірген болатын.

