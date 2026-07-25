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Инфантильді ұрпақ: оңай келген ақшаға еліту еңбекке деген құрметті қалай жойды

Саясаттанушы әрі жазушы Бақытжан Бұқарбай «сәттілік саудалағандардың» жазасыз қалуы халықтың еңбекке деген көзқарасын жаппай бұрмалауға әкеп соқтырғанын айтты.

25 Шілде 2026, 14:55
АВТОР
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видеодан скриншот 25 Шілде 2026, 14:55
25 Шілде 2026, 14:55
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Фото: видеодан скриншот

Соңғы он жылда Қазақстанда қауіпті үрдіс қалыптасты: халықтың едәуір бөлігі оңай ақша табуға болады деген түсінікке сеніп қалды. Жазушы әрі саясаттанушы Бақытжан Бұқарбайдың пікірінше, бұған өзін «инфоцыган» ретінде танытатындардың оңай табыс идеясын белсенді түрде насихаттауы және олардың әрекетіне дер кезінде тосқауыл қойылмауы себеп болған.

Барлығы шамамен он жыл бұрын басталды. Бұрын қоғамда жетістікке жету үшін тынымсыз еңбек ету керек деген түсінік басым болса, кейін оның орнын сән-салтанатты өмір салтын көрсеткен блогерлер басты. Олар Дубайдағы қымбат көліктер мен сәнді өмірді көрсетіп, миллиондаған табысты ешқандай айрықша күш жұмсамай-ақ табуға болатынына жұртты сендірді. Соның салдарынан жалған байлыққа иланған мыңдаған адам пайдасыз курстарға қомақты қаржы жұмсады.

Сарапшының айтуынша, ең үлкен қателік – мемлекет пен қоғам бұл құбылыстың алғашқы кезеңінде оған қатаң тосқауыл қоятын сәтті өткізіп алған. Соның салдарынан жазасыздық қалыпты жағдай сияқты қабылдана бастады.

Ең үлкен мәселе – әуел баста қатаң әрекет етуге болатын мүмкіндік толықтай жіберіліп алды. Бұл үрдісті басталған кезінде-ақ тоқтатып, алдаудың таралуына жол бермеу үшін кем дегенде екі-үш адамды көпшілікке үлгі болатындай етіп жауапқа тарту қажет еді, – деді Бақытжан Бұқарбай.

Осылайша, он жыл бойы жалған иллюзияларға жол берілуінің салдары еңбекке деген көзқарастың елеулі түрде өзгеруіне әкелді. Көп адам кәсіби дамуға және нақты дағды қалыптастыруға ұмтылудың орнына, тез әрі оңай пайда күтетін әдетке бой үйретті. Соның салдарынан олар кезекті айлакерлер мен алаяқтардың оңай олжасына айналып отыр.

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