Инфантильді ұрпақ: оңай келген ақшаға еліту еңбекке деген құрметті қалай жойды
Саясаттанушы әрі жазушы Бақытжан Бұқарбай «сәттілік саудалағандардың» жазасыз қалуы халықтың еңбекке деген көзқарасын жаппай бұрмалауға әкеп соқтырғанын айтты.
25 Шілде 2026, 14:55
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25 Шілде 2026, 14:5525 Шілде 2026, 14:55
221Фото: видеодан скриншот
Соңғы он жылда Қазақстанда қауіпті үрдіс қалыптасты: халықтың едәуір бөлігі оңай ақша табуға болады деген түсінікке сеніп қалды. Жазушы әрі саясаттанушы Бақытжан Бұқарбайдың пікірінше, бұған өзін «инфоцыган» ретінде танытатындардың оңай табыс идеясын белсенді түрде насихаттауы және олардың әрекетіне дер кезінде тосқауыл қойылмауы себеп болған.
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