Индонезиядағы магнитудасы 7,7 жер сілкінісі: қаза тапқандар саны 20-ға жетті
Жерасты дүмпулерінен тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттар қирады.
Индонезия жағалауында, Флорес аралының маңында магнитудасы 7,7 болатын жойқын жер сілкінісі болды. Соңғы мәлімет бойынша, табиғи апат салдарынан қаза тапқандар саны 20 адамға жетіп, тағы алты адам зардап шекті.
Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, құтқару қызметтері іздеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Екі адам әлі де үйінді астында қалып отыр.
Жерасты дүмпулерінен тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттар қирап, басқа да инфрақұрылым нысандары зақымданды. Құтқарушылар зардап шеккен аумақтарды тексеруді жалғастырып жатыр.
Жер сілкінісі Флорес аралының жағалауында болды. Оның эпицентрі Лабуан-Баджо қаласынан солтүстік-шығысқа қарай шамамен 161 шақырым жерде орналасқан. Жер сілкінісінің ошағы шамамен 35 шақырым тереңдікте болған.
Негізгі жерасты дүмпуінен кейін көптеген қайталама дүмпу тіркелді.
Жер сілкінісіне байланысты бұған дейін цунами қаупі жарияланған. Флорестің солтүстік жағалауындағы, сондай-ақ бірқатар оңтүстік аудандар мен аралдардағы тұрғындарға жағалаудан алыстап, қауіпсіз жерлерге эвакуациялану ұсынылды.
Құтқару қызметтері жер сілкінісінің салдары туралы мәліметтерді нақтылауды жалғастырып жатыр.
Ең оқылған:
- Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: Синоптиктер нөсер мен бұршақ жауатынын ескертті
- +43°C-қа дейін ыстық: Бірқатар өңірде ескерту жарияланды
- "Алтын белгі" дауы аяқталды: Маңғыстаулық түлек марапатын алды
- Бюджет емес, нәтиже маңызды: Сарапшы медицина сапасының басты өлшемін атады
- Жаз аяқталуға жақын, ал құрылыстың бітетін түрі жоқ: Қопарылған жолдар алматылықтарды әбігерге салды