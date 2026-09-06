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Индонезияда жанартау атқылауына байланысты ірі әуежай уақытша жабылды

Жанартау күліне байланысты 33 рейске шектеу қойылды.

6 Қыркүйек 2026, 14:19
АВТОР
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cnbcindonesia.com 6 Қыркүйек 2026, 14:19
6 Қыркүйек 2026, 14:19
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Фото: cnbcindonesia.com

Индонезияның ең ірі әуежайы – Джакартадағы Сукарно-Хатта әуежайы Анак-Кракатау жанартауы атқылағаннан кейін тараған жанартау күліне байланысты рейстерді қабылдау мен жөнелтуді уақытша тоқтатты. 

РБК таратқан мәліметке сәйкес, шектеу жергілікті уақыт бойынша 6 қыркүйек сағат 01:30-да енгізілді. Бастапқыда әуежайды төрт сағаттан кейін ашу жоспарланған еді, алайда ұшуға қойылған шектеу сағат 09:30-ға дейін ұзартылды.

Мұндай шешім әуежай маңындағы ауаның жағдайы тексерілгеннен кейін қабылданды. Түн ортасынан кейін жүргізілген сараптама ауада жанартау күлінің бар екенін растады.

5 қыркүйек сағат 22:00-дегі жағдай бойынша 16 халықаралық рейс тоқтатылып, жетеуі кешіктірілді, тағы бесеуі кейінге шегерілді. Жалпы шектеулер 33 рейске әсер етті.

Сингапур, Гонконг, Сидней, Сеул, Доха, Амстердам және Куала-Лумпур бағыттарындағы халықаралық рейстерде қиындық туындады. Сонымен қатар ішкі бағыттарда төрт рейс тоқтатылып, тағы бір ұшақ басқа әуежайға бағытталды.

Анак-Кракатау жанартауы 5 қыркүйекке қараған түні атқылады. Индонезияның геологиялық басқармасының мәліметінше, жанартау шамамен он рет лава мен күл атқылаған, сондай-ақ жерасты дүмпулері тіркелген. Анак-Кракатаудың белсенділігі 2026 жылғы шілдеден бері жоғары деңгейде сақталып отыр.

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