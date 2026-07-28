Илон Маск X Money банк сервисін іске қосты
Илон Маск X Money банк сервисін ашты.
Илон Маскке тиесілі X әлеуметтік желісі АҚШ-тағы Premium және Premium+ жазылымы бар пайдаланушылар үшін X Money банктік сервисін іске қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сервис ақша сақтауға, басқа пайдаланушыларға қаражат аударуға, шоттарды төлеуге және банктік аударымдарды тікелей қолданба ішінде жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Қаражат Cross River Bank банкінде орналастырылады және АҚШ-тың Депозиттерді сақтандыру жөніндегі федералды корпорациясымен (FDIC) 250 мың долларға дейінгі сомада сақтандырылған.
X Money сервисінің іске қосылуы Илон Масктың мессенджерді, төлем жүйесін және басқа да цифрлық сервистерді біріктіретін қытайлық WeChat үлгісіндегі суперқолданба (все-в-одном) жасау жолындағы кезекті қадамы болды.
Жаңа сервис сонымен қатар Venmo, Cash App және SoFi сияқты танымал төлем платформаларының бәсекелесіне айналмақ.
Еске салайық, бұған дейін Нұртөре Жүсіп «қазақтан да Илон Маск шығады» деп, оған жетудің басты шартын атады.
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