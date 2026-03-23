Илон Маск ғарышты игеру үшін өз чип өндірісін ашады
Жаңа чиптер роботтар Optimus, роботакси, Tesla электромобильдері және xAI жобаларындағы жасанды интеллект үшін пайдаланылады.
Бүгiн 2026, 04:47
Фото: Shutterstock / ашық дереккөз
Миллиардер Илон Маск процессорларды сыртқы өндірушілерге тәуелділікті аяқтауды жоспарлап отыр және Terafab жобасының басталғанын жариялады – бұл өз чиптерін өндіру бойынша жаңа бастама, деп хабарлайды BAQ.KZ Вечерний Телеграмға сілтеме жасап.
Техастың Остин қаласында «болашақ фабрикасы» салынады, онда кез келген типтегі микросхемелер шығарылады және сынақтан өтеді. Жаңа чиптер роботтар Optimus, роботакси, Tesla электромобильдері және xAI жобаларындағы жасанды интеллект үшін пайдаланылады. Маск процессорларды тек Жерде ғана емес, ғарышты игеру мақсатында да өндіруді жоспарлап отыр.
Сонымен қатар, Остинде бөлек зерттеулер де басталады: деректерді «сол жерде» өңдеуге арналған edge-чиптер (мысалы, автопилот немесе робототехникада қолдану үшін), сондай-ақ SpaceX пен xAI деректер орталықтары үшін ерекше жоғары қуатты супер-чиптер.
Terafab жобасы Маск экожүйесінің толық автономиясының негізі болатыны күтілуде.
