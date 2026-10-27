ІІМ: Хабар-ошарсыз кеткен 17 мыңнан астам адамның жүрген жері анықталды
«Қауіпсіз үй» жедел-профилактикалық іс-шарасы 5 қарашаға дейін жалғасады.
Қазақстанда 5 қазаннан бастап «Қауіпсіз үй» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Оның мақсаты – тұрғын үй секторындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және полиция мен халық арасындағы байланысты нығайту. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.
Іс-шара барысында полиция қызметкерлері шамамен 249 мың тұрғын үйді, оның ішінде 12,5 мың жалдамалы пәтерді тексерді. Нәтижесінде тіркеусіз тұрудың 9 мыңға жуық дерегі анықталып, 7 189 шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ тұрақты тұрғылықты жері жоқ 2 128 адам полицияға жеткізілді.
Полиция қызметкерлері тұрғындарға қауіпсіздік пен мүлікті қорғау жөніндегі 223 мыңнан астам жадынама таратып, халықпен 8 мыңнан астам кездесу өткізді. Кездесулерге 160 мыңға жуық азамат қатысты. Арнайы QR-кодтар мен чаттар арқылы полицияға 2 693 өтініш пен ұсыныс түсті.
Профилактикалық есепте тұрған 6 мыңға жуық адам тексеріліп, 1 511 құқық бұзушылықтың жолы кесілді.
Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстары да жүргізілуде. Рейдтер кезінде түнгі уақытта ересектердің еріп жүруінсіз жүрген жасөспірімдерге қатысты 3 883 дерек анықталып, 396 бала бейімдеу орталықтарына орналастырылды.
Алматыда кафелердің бірінде заң талаптарын бұза отырып жүрген кәмелетке толмаған жасөспірім анықталды. Мекеме иесіне қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 132-бабының 2-бөлігі бойынша іс қозғалып, кафенің қызметі 10 тәулікке тоқтатылды.
«Қауіпсіз үй» жедел-профилактикалық іс-шарасы 5 қарашаға дейін жалғасады.
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