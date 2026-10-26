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Қазақстанда азаматтардың атына жасырын несие рәсімдеудің жаңа тәсілі анықталды

Қазақстанда алаяқтар азаматтардың жеке деректерін пайдаланып, олардың атына несие рәсімдеуге әрекет жасап жүр.

26 Қазан 2026, 01:31
АВТОР
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pixabay 26 Қазан 2026, 01:31
26 Қазан 2026, 01:31
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Фото: pixabay
Қаскөйлер банк қызметкері немесе мемлекеттік орган өкілі болып хабарласып, адамдарды өз еркімен құпия ақпарат беруге көндіреді.
 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше, алаяқтар көбіне телефон арқылы хабарласып, күмәнді операция анықталғанын немесе азаматтың атына несие рәсімделіп жатқанын айтады. Осылайша адамды қорқытып, SMS арқылы келген растау кодын сұрайды.

Кейбір жағдайда қаскөйлер азаматтарға арнайы қосымша орнатуды ұсынады. Мұндай бағдарламалар телефондағы ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік беруі мүмкін. Соның салдарынан алаяқтар мобильді банкингтегі мәліметтерді пайдаланып, қаржылық операциялар жасауға әрекеттенеді.

Мамандар банк қызметкерлері клиенттен SMS кодын, құпиясөзін немесе банк қосымшасына кіру деректерін телефон арқылы сұрамайтынын ескертеді.

Қазақстанда азаматтар өз атына несие рәсімдеуге уақытша тыйым сала алады. Ол үшін eGov.kz порталы немесе eGov Mobile қосымшасы арқылы «Банктік қарыздар мен микрокредиттер алудан ерікті түрде бас тарту» қызметін қосу қажет.

Бұл қызмет алаяқтық жолмен несие рәсімдеу қаупін азайтуға көмектеседі. Дегенмен ол барлық жағдайда толық қорғанысқа кепілдік бермейді.

Егер азамат өз атына белгісіз несие рәсімделгенін анықтаса, дереу банкке хабарласып, полицияға арыздануы қажет.

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