Қазақстанда азаматтардың атына жасырын несие рәсімдеудің жаңа тәсілі анықталды
Қазақстанда алаяқтар азаматтардың жеке деректерін пайдаланып, олардың атына несие рәсімдеуге әрекет жасап жүр.
Кейбір жағдайда қаскөйлер азаматтарға арнайы қосымша орнатуды ұсынады. Мұндай бағдарламалар телефондағы ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік беруі мүмкін. Соның салдарынан алаяқтар мобильді банкингтегі мәліметтерді пайдаланып, қаржылық операциялар жасауға әрекеттенеді.
Мамандар банк қызметкерлері клиенттен SMS кодын, құпиясөзін немесе банк қосымшасына кіру деректерін телефон арқылы сұрамайтынын ескертеді.
Қазақстанда азаматтар өз атына несие рәсімдеуге уақытша тыйым сала алады. Ол үшін eGov.kz порталы немесе eGov Mobile қосымшасы арқылы «Банктік қарыздар мен микрокредиттер алудан ерікті түрде бас тарту» қызметін қосу қажет.
Бұл қызмет алаяқтық жолмен несие рәсімдеу қаупін азайтуға көмектеседі. Дегенмен ол барлық жағдайда толық қорғанысқа кепілдік бермейді.
Егер азамат өз атына белгісіз несие рәсімделгенін анықтаса, дереу банкке хабарласып, полицияға арыздануы қажет.
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