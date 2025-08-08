Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ІІМ 7,8 млн қазақстандыққа киберқауіпсіздік туралы SMS жіберді

Бүгiн, 08:52
Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Ішкі істер министрлігі интернет-ресурстар мен цифрлық сервистерді қолдану кезінде сақтық шаралары жайлы халықты ақпараттандыру жұмысын жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Министрлік "Қазақтелеком" АҚ және "Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС (Tele2 және Altel) компанияларымен бірлесіп, 7,8 миллионнан астам ұялы байланыс абонентіне киберқауіпсіздік туралы ескерту SMS-хабарламаларын жолдады.

Басты мақсат – интернет-алаяқтықтың алдын алу және азаматтардың цифрлық сауаттылығын арттыру.

