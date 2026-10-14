Хуситтер шабуылынан кейін Эр-Рияд әуежайы 17 қазанға дейін жабық болады
Әуежай жұмысын уақытша тоқтату нысандардың қауіпсіздігі мен техникалық жағдайын тексеруге мүмкіндік береді.
14 Қазан 2026, 04:19
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14 Қазан 2026, 04:1914 Қазан 2026, 04:19
116Фото: depositphotos.com
Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд қаласындағы Король Халид атындағы халықаралық әуежай 17 қазанға дейін жұмысын тоқтатады. Мұндай шешімді Сауд Арабиясының билігі зымырандық шабуылдар сериясынан кейін қабылдаған. Бұл туралы BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
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