Хоккейден әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы Жапонияны ірі есеппен жеңді
Кеше 2026, 23:27
Фото: sports.kz
Қазақстан хоккей құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының бірінші дивизионындағы кезекті матчында Жапония хоккей құрамасы командасын 6:0 есебімен ойсырата жеңді, деп хабарлайды BAQ.KZ Sports.kz-ке сілтеме жасап.
Ойынның алғашқы кезеңі есепсіз аяқталды. Екінші кезеңде қазақстандық хоккейшілер үш бірдей шайба соғып, басымдыққа шықты. Бұл голдардың авторлары — Дінмұхамед Қайыржан, Ансар Шайхмедденов және Дмитрий Бреус.
Үшінші кезеңде де ұлттық құрама қарқынын бәсеңдетпей, тағы үш шайба қосты. Мергендер қатарында Әлихан Әсетов, Роман Старченко және Кирилл Ляпунов бар.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан құрамасы Литва хоккей құрамасы командасын 4:1 есебімен жеңген болатын. Келесі ойында отандастарымыз Польша хоккей құрамасы құрамасына қарсы мұз айдынына шығады.
