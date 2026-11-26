«Халықтық құрылыс» бағдарламасы халықаралық әріптестерге жаңа мүмкіндіктер ашады – Олжас Бектенов
Олжас Бектенов Шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында: «Халықтық құрылыс» бағдарламасын жүзеге асыру Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуы үшін жаңа негіз қалайды.
Премьер-министр Олжас Бектенов Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің (ШИК) аралық отырысын өткізді. Онда халықаралық бизнестің инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға қатысуы, инвестициялық саясатты жетілдіру және кәсіпкерлік қызметті жүргізу кезіндегі жағдайларды одан әрі жақсарта түсу мәселелері қаралды.
Олжас Бектенов шетелдік инвесторлармен өзара іс-қимылдың, соның ішінде Мемлекет басшысы еліміздің инфрақұрылымын жаңғырту бойынша қойған стратегиялық міндеттерді жүзеге асырудағы маңыздылығын атап өтті.
«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жуырда өзінің Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің инфрақұрылымын ауқымды түрде жаңартудың стратегиялық бағытын айқындады. Осы орайда республиканың барлық өңірін қамтитын "Халықтық құрылыс" бағдарламасына айрықша мән беріліп отыр. Алдағы 2027 жылдың Жалпыхалықтық ауқымды құрылыс жылы деп жариялануының символдық мәні зор. Белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін 2029 жылдың соңына дейін Ұлттық қордан шамамен 6,5 трлн теңге бөлу көзделген. Жүзеге асырылып жатқан жобалардың маңызы мен ауқымы жекелеген нысандардың құрылысымен шектеліп қалмайды. Шын мәнінде, Қазақстанның алдағы онжылдықтардағы орнықты экономикалық дамуы үшін жаңа негіз қалануда. Бұл ретте осындай ауқымды міндеттерді жүзеге асыру халықаралық әріптестер үшін кең мүмкіндіктерге жол ашады», – деп атап өтті Олжас Бектенов.
Жиында Қазақстанның озық инженерлік шешімдерге, құрылыстың заманауи стандарттарына және тиімді басқару тәжірибелеріне, сондай-ақ экспорттық әлеуеті мол құрылыс материалдары, жабдықтар мен жинақтауыштардың бірлескен өндірісіне мүдделі екені атап өтілді.
Үкімет Президент тапсырмаларын орындау аясында инвестиция тарту және сүйемелдеу жүйесін жаңартуда. Бұл ретте «Бәйтерек» ҰИХ негізінде инвесторлармен жұмысты бірыңғай үйлестіру, сондай-ақ Kazakh Invest ұлттық компаниясын холдинг құрамына беру және бірыңғай фронт-офис құру көзделген. Бұл инвестициялық жобаларды кешенді сүйемелдеуге және инвесторлардың қаржыландыру құралдарына қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар Сыртқы істер министрлігі шетелдік компанияларды тарту бағытындағы белсенді жұмысын жалғастырады. Инвестицияларды құқықтық қорғау мәселесіне, оның ішінде Мемлекет басшысының халықаралық озық тәжірибені қолдана отырып, Алатау қаласында инвестициялық сот құру жөніндегі бастамасына ерекше назар аударылды.
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