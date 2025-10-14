Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Халықтың табысын жақсартуда саннан сапаға көшу маңызды – Олжас Бектенов

Бүгiн, 10:29
140
Бөлісу:
Үкіметтің баспасөз қызметі
Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өтіп жатқан Үкімет отырысында биылғы 9 айдағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы қаралуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Мемлекет басшысы өткен аптада экономикалық даму сапасын арттыру мәселелеріне арналған кеңесте макроэкономикалық тұрақтылықты нығайту, азаматтардың әл-ауқатын көтеру және инфляция деңгейін төмендету шараларын қабылдауды тапсырды. Президент халықтың табысын жақсартуда саннан сапаға көшудің маңызды екенін атап өтті, - деді Олжас Бектенов.

Бұған дейін белгілі болғандай, 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша ел экономикасы 6,3%-ға өсті.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ел экономикасы 9 айда 6,3%-ға өсті
Келесі жаңалық
ЖИ жасаған фото мен видеоны қалай ажыратуға болады?
Өзгелердің жаңалығы