Halyk және Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі не туралы келісті
Halyk және Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі бірігіп азаматтар мен бизнес үшін жасанды интеллект, мемлекеттік және цифрлық қызметтер саласын дамытпақ. Негізгі бастамалар қатарында Halyk AI Lab, аграрийлар үшін Halyk Фермер цифрлық қызметі, Алматыдағы халыққа арналған жаңа форматтағы цифрлық кеңсе және Halyk қызметтерін eGov Business-пен одан әрі интеграциялау.
Ынтымақтастық болашақта қандай көрініс алатынын премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев пен Halyk басқарма төрайымы Үміт Шаяхметова ақылдасты.
Тараптар азаматтар, бизнес және үкімет арасындағы өзара әрекеттесуді жеңілдететін, қолмен жасалатын транзакциялар санын және қызмет көрсету уақытын қысқартатын практикалық цифрлық шешімдерді талқылады. Сондай-ақ, тараптар Halyk Bank қызметтерін үкіметтің цифрлық платформаларымен одан әрі интеграциялау мүмкіндіктерін қарастырды.
Мәселе тек қолданыстағы процестерді цифрландыруда ғана емес. Біз ең алдымен қарапайым, жылдам және таныс цифрлық арналар арқылы жеке тұлғалар мен бизнестің нақты қажеттіліктерін қанағаттандыратын қызметтер құруымыз керек. Halyk қазірдің өзінде ауқымды технологиялық инфрақұрылымға және миллиондаған аудиторияға ие, сондықтан біз үкімет пен бизнестің тәжірибесін біріктіруде үлкен әлеуетті көріп отырмыз. Бұл бізге жасанды интеллект негізіндегі шешімдерді тезірек енгізуге, цифрлық мемлекет қызметтерін дамытуға және кәсіпкерлерге, фермерлерге және миллиондаған қазақстандықтарға жаңа қызметтер жасауға мүмкіндік береді, - деп атап өтті Halyk басқарма төрайымы Үміт Шаяхметова.
ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек жасанды интеллект саласында білікті мамандар даярлау және студенттердің технологиялық құзыреттерін дамыту жоғары білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі екенін атап өтті.
Бүгінде жасанды интеллект экономиканы, ғылым мен білім беруді дамытудың негізгі қозғаушы күштерінің біріне айналып келеді. Осыған байланысты жоғары білім беру жүйесінің алдында өзгерістерден озып, жасанды интеллектіні тиімді пайдаланып қана қоймай, оның негізінде жаңа технологиялар, өнімдер мен шешімдер жасай алатын мамандар даярлау міндеті тұр. AI-Sana бағдарламасы дәл осы мақсатқа бағытталған. Біз студенттер үшін базалық ЖИ-құзыреттерді игеруден бастап, өздерінің технологиялық жобаларын іске асыруға дейінгі мүмкіндіктерді кезең-кезеңімен кеңейтіп келеміз. Бұл ретте білім беруді экономиканың нақты міндеттеріне жақындатуға және алған білімді тәжірибеде қолдануға қосымша мүмкіндік беретін бизнестің қатысуы аса маңызды. Halyk Bank-пен ынтымақтастық осы бағытты күшейтіп, AI-Sana экожүйесін практикалық нәтижеге және жастар арасында технологиялық кәсіпкерлікті дамытуға одан әрі бағдарлауға мүмкіндік береді, - деді Саясат Нұрбек.
Halyk AI Lab: ЖИ шешімдерін әзірлеу мен енгізу
Ынтымақтастық бойынша болашағы жарқын бағыттардың бірі – Alem.ai негізінде Halyk AI Lab құру. Жоба жасанды интеллект негізіндегі шешімдерді әзірлеу, тестілеу және кейіннен масштабтау платформасы ретінде қарастырылады.
Halyk AI Lab технологиялық топтарды, стартаптарды және академиялық қауымдастықты біріктіреді деп күтілуде. Ынтымақтастықтың әлеуетті салаларына хакатондар, стартап жобаларын әзірлеу, Astana IT университетімен бірлесіп білім беру бағдарламаларын енгізу және жасанды интеллект шешімдерін әзірлеу және тестілеу үшін анонимделген деректерді пайдалану кіреді.
Мұндай формат идеяның пайда болуы мен мамандарды оқытудан бастап, технологияны сынақтан өткізуге және оны іс жүзінде енгізуге дейінгі толық циклді құруға мүмкіндік береді.
Halyk Фермер: Аграрийлар үшін бірыңғай цифрлық қызмет
Кездесудің бөлек бөлімі ауыл шаруашылығы саласы үшін бірыңғай цифрлық орта құруды мақсат ететін Halyk Фермер жобасына арналды.
Жоба ортақ IT архитектурасын әзірлеуді, деректерді біріктіруді және ауыл шаруашылығындағы негізгі мемлекеттік қызметтерді қайта құруды қамтиды. Мақсат – фермерлерге қажетті қызметтерді алуды жеңілдету және жылдамдату, әртүрлі жүйелермен жұмыс істеу және ақпаратты қайта-қайта жіберу қажеттілігін азайту.
Әзірленген шешімдер әртүрлі мемлекеттік және коммерциялық цифрлық арналарда қолжетімді болады. Бұл олардың қамту аясын кеңейтіп қана қоймай, ел бойынша ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін қызметтерді ыңғайлы етеді.
Алматыда мемлекеттік қызметті алудың жаңа жолы
Тағы бір бастама – Алматыдағы цифрлық азаматтар кеңсесінің жаңа форматын құру. Жобаға Алматы әкімдігі, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы және Halyk қатысады.
Тұжырымдама мемлекеттік қызметтерге қол жеткізуге арналған өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарын, цифрлық терминалдарды, консалтингтік қолдауды және мамандандырылған көмекті қажет ететін мәселелерді шешуге арналған жұмыс станцияларын бір кеңістікте біріктіруді көздейді. Жаңа форматтың негізгі қағидасы – стандартты операцияларды мүмкіндігінше цифрландыру, сонымен бірге шынымен қажет болған жерде мамандандырылған көмекке қол жеткізу мүмкіндігін сақтау.
Көрсетілмеген мемлекеттік қызмет үшін ақша автоматты түрде қайтарылады
Тараптар сондай-ақ ақылы мемлекеттік қызметтер үшін төлем жасаудың жаңа тәсілін талқылады. Ұсынылған модель бойынша қызмет нақты көрсетілгенге дейін қаражат резервте тұрады. Демек, қызмет көрсетілмей қалған немесе мерзімі өтіп кеткен жағдайда, қаражат қызмет алушының шотына автоматты түрде қайтарылады.
Бұл механизм азаматтардың қаражатын одан әрі қорғауға, төлем процесін ашық етуге және төлемді қайтаруға қатысты мемлекеттік органдарға түсетін шағымдар санын азайтуға мүмкіндік береді.
Halyk пен eGov Business: Бизнеске арналған цифрлы қызметтер
Ынтымақтастықтың тағы бір саласы Halyk және eGov Business бірлесіп құрған қызметтерді одан әрі дамыту. Олар кәсіпкер компанияны тіркеу кезеңінен бастап қажет ететін барлық қаржы операцияларын қамтуға көзделген.
Қарастырылып отырған шешімдердің арасында – бизнесті тіркеумен бірге банк шотын ашу, деректерді қолмен енгізбей салық және әлеуметтік төлемдерді жасау, цифрлық өкілеттіктерді басқару, банк кепілдігін рәсімдеу және қаржыландыру алу кіреді.
Банк және мемлекеттік қызметтерді біріктіру бөлек процедуралар санын азайтады және кәсіпкерлер үшін үкімет және қаржы институттарымен өзара әрекеттесу үшін ыңғайлы цифрлық жол жасайды.
8,6 миллион пайдаланушысы бар Halyk SuperApp
Қазақстандағы ең ірі цифрлық экожүйелерінің ішінде Halyk. Ай сайынғы Halyk SuperApp қолданушылар саны – 8,6 миллион адам – экожүйенің қаншалықты ірі екендігін көрсетеді.
Қазіргі уақытта қосымшада 82 мемлекеттік қызмет тікелей қолжетімді, бұл пайдаланушыларға таныс цифрлық арна арқылы маңызды қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Halyk қосымшасында 2026 жылы мемлекеттік қызметті ай сайын 1,3 миллион адам қолданған.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар бастамаларды бірлесіп әзірлеуді, ынтымақтастық механизмдерін анықтауды және басым жобаларға арналған жол карталарын әзірлеуді жалғастыруға келісті.
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