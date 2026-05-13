Halyk мейрамханаларға арналған қызметті іске қосты: Клиенттер мен бизнес қандай мүмкіндіктерге ие болады?
Қонақтар мейрамханаға баруды мекеме таңдаудан бастап алдын-ала жоспарлай алады.
Банк қосымшаларында жайлылық пен қызмет көрсетуді жақсарту үрдісі қарқын алып келеді. Осы бағытта жаңа өнім Halyk мейрамханалар сервисі іске қосылды. Бұл жобаның дәстүрлі шешімдерден айырмашылығы мен оған қалай қосылуға болатыны туралы банк өкілдері баяндап берді.
Клиенттердің эмоциялары – басты фокуста
Енді қонақтар мейрамханаға баруды мекеме таңдаудан бастап алдын-ала жоспарлай алады. Онлайн брондау, даяшыны шақыру, бонустар мен шайпұл төлеу – мұның бәрі банк қосымшасының ішінде қолжетімді. Мұндай тәсіл уақытты үнемдеп қана қоймай, қызмет көрсетуді ыңғайлы етеді.
Тағы бір қызықты ұсыныстардың бірі – алдын-ала тапсырыс беріп, дайын тағамдарды күтпей-ақ алып кету мүмкіндігі.
Кішігірім кофехана – үлкен мүмкіндіктер
Жобаның жақында іске қосылғанына қарамастан, оған елімізде 800-ден астам мекеме қосылып үлгерген. Бұл жай емес: Halyk SuperApp қосымшасын 11 миллионнан астам адам қолданатындықтан, сервис бизнеске жаңа сатылым арнасын ашады.
Halyk мейрамханалар қызмет көрсету процесін жеделдетеді, клиенттер тапсырысты да, төлемді де қосымша арқылы жасай алады. Бұл қызметкерлердің жұмысын жеңілдетіп, қызмет сапасын одан сайын арттырады. Мысалы, қолданушылар даяшыны шақырып немесе алғыс ретінде шайпұл қалдыра алады.
Сервистің тағы бір басымдығы – аналитикада. Сатылымдар мен клиент пікірлері бойынша деректер мейрамханаларға нақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
Қалай қосылуға болады?
Сервиске қосылу барынша оңай: Halyk SuperApp-тағы «Halyk Мейрамханалар» бөлімінде мекемені таңдап, брондаудан бастап төлемге дейін қажетті функцияларды пайдалануға болады.
Кәсіпкер өтінішті жіберіп, мейрамхана не кофехана филиалдарын және байланысатын тұлға туралы ақпаратты көрсетеді. Қалған баптауларды банк өзі орнатып, қосылғаны туралы хабарлайды.
