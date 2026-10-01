Ғұмар Серғазин қызметінен босатылды
1 Қазан 2026, 10:05
БӨЛІСУ
1 Қазан 2026, 10:051 Қазан 2026, 10:05
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Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының өкімімен Ғұмар Екпінұлы Серғазин Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды, – делінген Ақорданың ақпаратында.
Тиісті өкімге Мемлекет басшысы қол қойды.
Еске салайық, Ғұмар Серғазин 2025 жылғы 28 сәуірде Президенттің өкімімен Атом энергиясы жөніндегі агенттігі төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалған болатын.
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