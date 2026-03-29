Грекия жағалауында Еуропаға бағыт алған 22 мигрант қайтыс болды
Еуропаға қарай бара жатқан қайықтағы 22 мигрант алты күн бойы теңізде болғаннан кейін қаза тапты. Бұл туралы Грек жағалау күзет қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Жұма күні Еуропалық шекара агенттігі 26 адамды, соның ішінде бір әйел мен бір баланы құтқарып, екеуін Криттегі Ираклион ауруханасына жеткізді.
Қайық 21 наурызда Ливияның Тобрук портынан шыққан. Азық-түлік пен судың жетіспеушілігі мен нашар ауа райы қазаға себеп болған. Қайық Иерапетрадан 53 теңіз миль жерде тоқтатылды.
Грек билігі 19 және 22 жасар Оңтүстік Судан азаматтарын адам саудасына қатысы бар деп күдікпен тұтқындады. Қалған тірі қалғандар 21 адам Бангладештен, 4 адам Оңтүстік Суданнан, 1 адам Чадтан.
БҰҰ дерегінше, 2025 жылы Грекияға теңіз арқылы 41 696 адам жеткен, биыл 4000-нан астам адам келген. Дегенмен бұл саяхат қауіпті, әсіресе ауа райы қолайсыз болса, ал контрабандистер қайықтарды қажетті құрал-жабдықсыз толтырады.
Шығыс Жерорта теңізінде 2025 жылы кемінде 103 адам қаза тауып немесе жоғалған, ал желтоқсанда Крит жағалауында жартылай батып кеткен қайықтан 17 адам мерт болған.
